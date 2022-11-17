Воронежцев предупредили об отключениях электричества в ноябре

Без электричества люди останутся с 8.00 до 17.00. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До конца ноября с 8.00 до 17.00 в Воронеже будут отключать свет. В «ТНС-Энерго Воронеж» утверждают, что связано это с плановыми работами.

На улице Школьной света не будет до 18 ноября в домах №№ 21-54. Там меняют электрические столбы. Полный список домов, которые останутся без электричества до 19 ноября, можно увидеть здесь.

На следующей рабочей неделе, с 21 по 25 ноября, отключения будут более, чем на 40 улицах в микрорайонах Тепличный и Первое Мая. Без света останутся пять дачных и садоводческих некоммерческих товариществ и несколько предприятий. Там будут расчищать участки под линиями электропередач.

С понедельника, 28 ноября, до среды, 30 ноября, электричество отключат на более чем 40 улицах квартала Займище и микрорайона Тепличный. Также без света останутся дома в пяти ДНТ И СНТ и несколько предприятий.