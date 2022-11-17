В Воронеже на пожаре пострадала пенсионерка

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Ночью 17 ноября в Воронеже на пожаре спасли пенсионерку. Вызов огнеборцам поступил из Коминтерновского района.

- Сообщение о возгорании пришло на пульт дежурного в 00.50 – горела трехкомнатная квартира в многоквартирном доме на ул.Лизюкова, 29. Сотрудники пожарной охраны вывели из огня 75-летнюю женщину. Пожар тушили четыре машины. Огонь ликвидировали в 1.10. В квартире выгорела комната площадью 12 метров, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. – Эксперты устанавливают причину возгорания.

Пенсионерку госпитализировали.