26 ноября в Воронеже пройдет «Поэтическая дуэль». Проект направлен на популяризацию русского языка и литературы. В литературном соревновании примут участие молодые поэты от 18 до 35 лет, приславшие два стихотворения на конкурс. Финалистов до 20 ноября выберет жюри - российский автор-исполнитель, поэт, писатель, фронтмен и основатель музыкального коллектива МАВАШИGroup Михаил Маваши и художник-иллюстратор, автор проекта СловоGraphica Петр Скляр.

Финальное мероприятие пройдет в формате баттла между участниками, прошедшими предварительный отбор.

- Главным условием конкурса является чистота русской речи, здоровая поэзия и артистизм, - говорят организаторы.

Перед выступлением молодых поэтов и гостей ждет особая атмосфера с участием виолончельного квартета и молодых актеров.