Воронежец отсудил у предпринимателя 100 тыс рублей компенсации за нарушение прав на товарный знак

Судебные приставы помогли воронежцу получить компенсацию с индивидуального предпринимателя за нарушение прав на товарный знак. Житель Воронежа через суд добивался с бизнесмена удаления названия с вывесок магазинов, автосервиса, материалов и рекламы. И требовал более 900 тысяч рублей компенсации. Правда, суд посчитал заявленный истцом размер отчислений необоснованным и постановил взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу воронежца 100 тысяч рублей.

37-летний бизнесмен не торопился с выплатами. Судебный пристав-исполнитель предупредил предпринимателя, что взыскание будет наложено на средства должника, находящиеся на счетах в банках и кредитных организациях, а ему ограничен выезд из страны и запрещена продажа недвижимого имущества и транспортных средств. И еще его оштрафуют за неисполнение требований суда.

- Через неделю средства поступили на депозитный счет отделения судебных приставов, откуда были отправлены взыскателю, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области.