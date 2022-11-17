В Воронеже в декабре снесут 13 нестационарных киосков

В мэрии сообщили, какие нестационарные киоски собираются снести в декабре. Больше всего их пойдет на слом в Советском районе. Снесут киоск неясного предназначения на Южно-Моравской, 62 и «Шаверму» на улице Путиловской, 17 (владельцы обоих неизвестны). А также строение по улице Слободской, 23 под вывеской «Русский аппетит» (хозяин не установлен), «Хмельник» предпринимателя Баскова В.Ю. на ул. Митрофановская, 1, продуктовый магазинчик на ул. Любы Шевцовой, 5 ИП Аскерова Р.Г.к., а также павильон на ул. 9 Января, 179 ИП Винокурова А.Ю.

Сразу два киоска по одному адресу: улица Лизюкова, 61а пойдут на слом в Коминтерновском районе. Что продавали в одном из них, неясно, в другом торговали продуктами. Владельцев обоих строений не установили. Киоск под названием «Овощи Фрукты» на Московском проспекте, 54 (хозяин тоже неизвестен) ждет такая же участь.

Два нестационарных строения демонтируют в Левобережном районе. На Ленинском проспекте, 31 киоск и так уже закрыт, хозяина его не установили. А вот на улице Димитрова, 127 пойдет под снос «Робин Сдобин».

И по одном нестационарному сооружению пойдут на слом в Железнодорожном и Центральном районах. На левом берегу демонтируют платежный терминал на Ленинском проспекте, 172 (остановка «Заводская») неизвестного владельца. А в Центральном районе снесут киоск ООО «Русский Аппетит Черноземья» на площади Ленина, 14.