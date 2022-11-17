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НовостиОбщество17 ноября 2022 10:04

Самое красивое село Воронежской области Шуберское получит 2 млн на благоустройство

Еще шесть финалистов конкурса получат по 300 тысяч на те же цели
Ярослав ИВАНОВ
Шуберское, фото govvrn.ru

Шуберское, фото govvrn.ru

В конкурсе «Самое красивое село Воронежской области» победил поселок Шуберское Новоусманского района. В этом году в смотре приняли участие все муниципальные районы и Борисоглебский городской округ - 32 населенных пункта. Жюри в ходе выездов на места определило семь участников для финала. После этого провели интернет-голосование и победило Шуберское.

Призерами конкурса также стали поселок НИИОХ (Верхнехавский район), село Затон (Воробьевский район), село Лискинское (Лискинский район), село Ярки (Новохоперский район), село Воронцовка (Павловский район), село Анцелович (Россошанский район).

- Победитель получит из областного бюджета 2 млн рублей, остальные шесть призеров - по 300 тыс рублей. Средства грантов будут направлены на благоустройство территории и освещение улиц населенных пунктов, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.