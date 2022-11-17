В Воронежской области объявили желтый уровень опасности по гололеду и налипанию мокрого снега

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Зима рьяно взялась за Воронежскую область. В регионе объявили желтый уровень погодной опасности сразу по трем показателям, об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра по Центральному федеральному округу.

До шести вечера пятницы действует предупреждение по гололеду. Также с сегодняшнего вечера и до вечера 18 ноября прогнозируют сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. А до шести утра субботы, 19 ноября, предупреждают о налипании мокрого снега.

Как сообщал ранее сайт vrn.kp.ru, утром 17 ноября Воронеж встал в 9-балльных пробках из-за снегопада. Главный метеоролог Воронежской области рассказал, сколько он продлится