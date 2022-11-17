Воронежцев пригласили бесплатно проверить уровень сахара в крови

В пятницу, 18 ноября, воронежцы могут бесплатно измерить уровень сахара в крови.

Профилактическое обследование в рамках недели борьбы с сахарным диабетом проведут специалисты Центра здоровья совместно с эндокринологами первой городской поликлиники.

- В рамках акции можно будет измерить массу тела, проверить уровень глюкозы в крови, узнать о профилактике сахарного диабета, - сообщили организаторы.

Пройти обследование можно с 9.00 до 14.00 в ТЦ Аксиома ( ул.Пушкинская, 8, на -1 этаже).

А 19-20 ноября с 9.00 до 17.00 в здравпункте вокзала Воронеж-1 можно вакцинироваться от гриппа и COVID-19, в том числе назально.

При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.