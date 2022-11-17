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НовостиЗвезды17 ноября 2022 8:05

В Воронеже деревья нарядили в вязаные свитера

Необычно украсили стволы на улице Текстильщиков
Ярослав ИВАНОВ
скриншот из паблика Мой и твой Воронеж

скриншот из паблика Мой и твой Воронеж

В Воронеже на улице Текстильщиков на деревья надели полосатые вязаные «кофты». Снимки живых инсталляций в стиле ярнбомбинг (обвязывание уличных объектов) прохожие запостили в городских пабликах. Получилось ярко и жизнерадостно, чего не хватает сейчас при ненастной погоде – поднимает настроение.

В 2013-м в Кольцовском сквере мастерицы уже наряжали деревья в вязаные одежки. Также в шарфы и жилетки регулярно одевают Котенка с улицы Лизюкова. А в 2017-м, как сообщал сайт vrn.kp.ru, в красный свитер укутали бронзового Высоцкого на улице Карла Маркса.