Под Воронежем "Опель" на встречке столкнулся в лобовую с "Газелью": водитель легковушки погиб

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Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, которая произошла днем 16 ноября в поселке Кантемировка.

Около 16.25 на улице Ленина 54-летний водитель на «Опель Зафира» на встречной полосе столкнулся в лобовую с "Газелью", которой управлял 29-летний житель Кантемировского района.

В результате ДТП водитель «Опеля» скончался на месте происшествия до приезда "скорой".

В Воронежской области за минувшие сутки зарегистрировали 140 ДТП, в них пострадали 11 человек и двое погибли.