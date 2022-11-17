В Воронежском театре оперы и балета появился музыкальный руководитель

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Музыкальным руководителем Воронежского театра оперы и балета стал дирижер Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Ариф Дадашев. Об этом сообщил 16 ноября худрук воронежского ТОБ Александр Литягин.

Ариф Дадашев уже успел посотрудничать с нашим театром: в качестве дирижера-постановщика выступил в детской опере Равеля «Дитя и волшебство», премьера которой прошла в октябре 2021 года. Сейчас спектакль номинирован на национальную оперную премию «Онегин». Театр уже выходит на новый уровень, отметил худрук.

- Время и ситуация диктуют определенный ритм. Важно следить за музыкальными тенденциями. Мы хотим, чтобы наш театр занимал лидирующее место не только в нашем районе, но и в целом в стране. И мы уже заметили результат. Ариф работает по-столичному. И то, что спектакль «Дитя и волшебство» попал шорт-лист премии «Онегин», показывает, что мы можем конкурировать, - сказал Александр Литягин.

Ариф Дадашев признался, что рад сотрудничать с воронежским театром.

- Радостно быть причастным к тому, что происходит в театре. Надеюсь, сделаем много интересных работ, которые полюбятся зрителям. У вас балет благодаря худруку на большом подъеме. Надеюсь, что сможем и оперу подвести к такого же уровня событиям, - сказал Ариф Дадашев. - У нас стояла задача подготовить оркестр в короткие сроки. «Дитя и волшебство» - экстра сложная опера для оркестра и солистов. И здорово, что все получилось, и спектакль оценили критики.