В Воронеже с осужденного экс-полицейского взыскали 1 млн рублей, полученный в качестве взятки

С бывшего замначальника следственной части ГУ МВД России по Воронежской области, осужденного за получение взятки в особо крупном размере, взыщут в доход государства 1 млн рублей. Такое решение принял Железнодорожный суд после поданного прокуратурой иска.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, 40-летнего высокопоставленного правоохранителя ранее осудили к 9 годам колонии строгого режима со штрафом в 3,5 млн рублей и лишением права занимать руководящие должности в правоохранительных органах на 8 лет. Бывший полицейский с сентября по ноябрь 2018 года получил через посредника взятки за не привлечение к ответственности фигуранта уголовного дела, находившегося в производстве следственной части.

- Апелляционным определением Воронежского облсуда приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба осужденного без удовлетворения. Учитывая, вступивший в силу приговор в отношении ответчика, суд признал обоснованными доводы прокуратуры района и взыскал с осужденного полученные в качестве взятки средства в доход Российской Федерации, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.