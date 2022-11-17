Житель Лискинского района Воронежской области погиб в ходе СВО

фото из ВКонтакте администрации Лискинского района

В ходе СВО при исполнении воинского долга погиб пулеметчик из Лискинского района Сергей Коновченко. Наш 33-летний земляк из села Копанище отдал свою жизнь в боях в Макеевке Донецкой Народной Республики, об этом сообщила на официальном сайте районная администрация.

- Друзья и родственники говорят о Сергее, как о человеке, беззаветно любившем свою Родину, честном и справедливом товарище, надежном друге, любящем сыне. Его подвиг всегда будет служить примером для всех нас. Вечная память и слава Герою! – написал глава района Игорь Кирнос.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец села Дмитриевка Грибановского района Роман Портнихин.