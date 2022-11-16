Главный тренер воронежского «Факела» о поражении от питерского «Зенита»: «Игрой удовлетворен, результатом нет»

Дмитрий Пятибратов в межсезонье задумается о смене тактики. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Главный тренер «Факела» подвел итоги домашней игры с питерским «Зенитом», закончившейся поражением – 0:2:

- Неплохая игра с нашей стороны, равное владение, наши футболисты не были робкими, порой разыгрывали хорошие комбинации. Однако в футболе многое решает индивидуальное мастерство. В данном случае Малком сделал результат, доказав, что он – один из лучших игроков чемпионата России. Хотели подарить людям праздник, по результату не получилось, он расстроил.

- Можете сравнить предыдущие матчи с «Зенитом» и нынешний?

- Если брать матч в чемпионате, то там наоборот результат (1:1- Ред.) удовлетворил, а игра нет. Мы тогда слишком глубоко садились в оборону. Сегодня, к сожалению, допустили грубую коллективную ошибку в начале второго тайма, которая многое решила. Пошли в прессинг, последовал перехват и передача в оставшееся пустым пространство.

- Как намерены наладить игру в межсезонье?

- У нас было мало времени, в команду влились некоторые новые игроки. В зимнем перерыве планируем наладить взаимодействия между футболистами. Возможно, даже поменяем тактику.

- Будет ли усиление команды?

- Думаю, что будет.

- Что случилось с Ильей Свиновым, которого не было в заявке?

- Илья простыл.

- Что не так сейчас с Максимом Максимовым?

- Уровень Премьер-лиги гораздо выше, чем в ФНЛ. Но мы продолжаем надеяться на его голевое чутье.

- Что не получилось в выездном матче чемпионата с «Уралом»?

- Игроки оказались не готовы играть со страстью, побеждать в единоборствах. Уступали в борьбе, перестраховывались. Была и скованность, и трудно объяснимые действия. Будем работать над ошибками.