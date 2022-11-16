Сергей Семак о победе над воронежским «Факелом»: «В непростой ситуации провели неплохой матч»

Сергей Семак остался доволен и игрой, и результатом. Фото: Юрий КОЗЛОВ

После победы над «Факелом» - 2:0 главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак подвел итог встречи:

- Настоящий хороший по движению, по борьбе кубковый матч, в котором. Обе команды хотели победить. Нам важно было продолжить бороться за путь Премьер-лиге, для «Факела» в принципе перейти в следующий этап Кубка.

Нормальная игра по качеству, хотя в первом тайме было многовато брака с нашей стороны. Во втором удалось забить быстрый гол, и было много моментов, чтобы воспользоваться пространством, которое вынужден был предоставлять «Факел». Забили второй мяч. В итоге добились уверенной, хотя и непростой победы. В непростой ситуации (многие игроки у нас уехали), провели неплохой матч.

- Не мешало сегодня поле?

- Оно нам и в прошлой игре не мешало, достаточно неплохой футбол и тогда показали. Сейчас из-за мороза поле было более твердое, и играть было даже проще.

- Замена Бакаева на Малкома решила исход встречи?

- Малком стал больше открываться за спину. забил важный мяч, с эмоциональной точки зрения стало легче играть.

- Как оцениваете нынешний формат Кубка?

- Учитывая нынешнюю ситуацию, в которую попал наш футбол, надо больше играть. Хороший регламент, правильное решение для команд Премьер-лиги. Для клубов первой и второй лиги, может, наоборот, стало сложнее, но я оцениваю ситуацию с точки зрения своей команды.

- Готовы ли в принципе кого-либо из обоймы отдать в аренду «Факелу»?

- У нас сегодня разъехались игроки по сборным, и в заявке было всего 14 футболистов. Матчей в Кубке будет много. Надо рассчитывать на две игры в неделю. Конечно, не против, если кто-то захочет получать больше времени на поле, в том числе и в «Факеле», но будем исходить прежде всего из интересов нашего клуба.

- В чем специфика нынешнего чемпионата по сравнению с предыдущими?

- Забивать стали больше. Многие команды стали активнее прессинговать, интенсивность возросла. Больше стало игры на встречных курсах, красивых голов. А значит, интереснее стало за этим наблюдать зрителям.

- Вы – воспитанник луганской школы футбола. Сейчас там очень непростая ситуация. Следите за школой, может помогаете?

- К сожалению, нет. Контакты есть, но они разовые. В перспективе, конечно, надо бы больше интересоваться положением дел там, может быть, помочь.