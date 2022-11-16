В Ленинском районе Воронежа проверили готовность техники к зиме

Фото управы Ленинского райоа Фото: Предоставлено

На территории производственной базы МБУ «Комбинат благоустройства Ленинского района» прошла традиционная проверка готовности специализированной техники к работе в зимний период.

Комиссия городского управления дорожного хозяйства осмотрела машины и агрегаты, с помощью которых предстоит зимой убирать и вывозить снег, производить обработку улично-дорожной сети противогололедными материалами, проверила их работоспособность.

Глава Ленинского района Сергей Ситников заслушал доклад директора комбината благоустройства Константина Дундукова.

По его словам, к работе в зимних условиях приспособлены 55 единиц различной коммунально – уборочной техники (в том числе 4 ед. приобретены и переданы на баланс в МБУ «Комбинат благоустройства Ленинского района» в текущем году). Среди них снегопогрузчики, автогрейдеры, фронтальные погрузчики, роторная и самосвальная техника, мини-техника на базе «Беларус 320» и МКМ. Кроме того, рабочие КБУ используют для уборки снега с тротуаров 5 ручных подметально-уборочных машин и 4 ротора с ручным управлением.

Практически вся техника готова к работе зимой. Специалисты оперативно устраняют выявленные недочеты.

Подводя итоги обсуждения, Сергей Ситников акцентировал внимание на необходимости более тщательной подготовки мини-техники для работы на тротуарах:

- Для исключения нареканий со стороны граждан по состоянию пешеходных связей, необходим постоянный мониторинг тротуаров, подходов к остановочным пунктам и пешеходным переходам. В этой связи обязательна мобилизация всех ресурсов на данном направлении, - подчеркнул Сергей Ситников.