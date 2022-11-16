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НовостиОбщество16 ноября 2022 16:32

После предупреждения ГЖИ в воронежской многоэтажке отремонтировали крышу

Дождевая вода постоянно затапливала квартиру на верхнем этаже
Ирина КАЗАНИНА

Жительница верхнего этажа многоквартирного дома №16 по улице Авиастроителей пожаловалась в государственную жилищную инспекцию на протекающую крышу. ГЖИ связалась с обслуживающей организацией и напомнила коммунальщикам о необходимости своевременного проведения ремонта кровельного покрытия в доме.

Предупреждения оказалось достаточно, чтобы управляющая девятиэтажкой организация ООО «АВА-кров» выполнила латочый ремонт над квартирой заявительницы и отчиталась контролирующему ведомству о выполнении работы.