В Воронежской области по требованию прокуратуры ликвидировали свалку

Воронежской межрайонная прокуратура приняла участие в выездной проверке в Борисоглебске. Поводом для нее стало сообщение о несанкционированной свалке из коммунальных и строительных отходов, а также порубочных остатков недалеко от села Третьяки. Местные власти е принимали мер к ее ликвидации.

После вмешательства в ситуацию природоохранной прокуратуры администрация Борисоглебска ликвидировала свалку и привела земельный участок в надлежащий вид. Права граждан на благоприятную окружающую среду восстановлены.

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