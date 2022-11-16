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НовостиОбщество16 ноября 2022 15:26

Аномальный атмосферный вихрь наметет в Воронеже сугробы

Он принесет поток холода с Карского моря
Ирина КАЗАНИНА
Зима уже у порога

Зима уже у порога

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Спасатели уже предупредили воронежцев о надвигающемся на регион снегопаде. А теперь синоптики объяснили, что причиной обильных осадков и резкого похолодания станет аномальный атмосферный вихрь. Он идет по необычной траектории, неся воздушные массы с Ненецкого округа в Центральную Россию. К счастью, он не грозит скачками давления, но погодные контрасты принесет.

- Циклон тянет за собой порцию холодного воздуха с Карского моря. Ультраполярный холод и сыграет роль катализатора в зарождении первого в этом сезоне зимнего шторма, - сообщает сайт «Гисметео».

В средних широтах холодный воздух столкнется с субтропическим балканским теплом, что и породит контраст температур. А в Воронеже может вызвать серьезные снегопады, метели и заносы. По прогнозам синоптиков в нашем регионе может намести сугробы в 15-20 сантиметров!