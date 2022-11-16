Воронеж до конца года получит еще 59 новых автобусов

Фото правительства Воронежской области Фото: Предоставлено

В этом году на обновление автопарка региона выделялось 2,6 млрд рублей. В начале года департамент промышленности и транспорта Воронежской области уже приобрел 63 низкопольных автобуса большого класса. Все машины оснащены климатической системой, приспособлены для маломобильных граждан и уже работают на маршрутах Воронежа.

А до конце года в регион поступят еще 69 автобусов, большая часть из которых также будет возить пассажиров в областном центре. А 10 автобусов предназначаются для междугородних перевозок.

- Первые 13 автобусов производства завода КАМАЗ уже поступили на территорию региона. После поступления всей автобусной техники начнется передача автобусов в транспортные предприятия, - отметили в пресс-службе правительства области.