Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 ноября 2022 16:03

Воронеж до конца года получит еще 59 новых автобусов

Они будут работать на городских маршрутах
Ирина КАЗАНИНА
Фото правительства Воронежской области

Фото правительства Воронежской области

Фото: Предоставлено

В этом году на обновление автопарка региона выделялось 2,6 млрд рублей. В начале года департамент промышленности и транспорта Воронежской области уже приобрел 63 низкопольных автобуса большого класса. Все машины оснащены климатической системой, приспособлены для маломобильных граждан и уже работают на маршрутах Воронежа.

А до конце года в регион поступят еще 69 автобусов, большая часть из которых также будет возить пассажиров в областном центре. А 10 автобусов предназначаются для междугородних перевозок.

- Первые 13 автобусов производства завода КАМАЗ уже поступили на территорию региона. После поступления всей автобусной техники начнется передача автобусов в транспортные предприятия, - отметили в пресс-службе правительства области.