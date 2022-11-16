Житель воронежского поселка нокаутировал гостя за то, что тот "расхозяйничался" в его доме

Фото Михаила Фролова Фото: из архива «КП»

В Петропавловскую райбольницу привезли 42-летнего пациента с тяжелой контузией криминального характера. Медики сообщили об этом в полицию.

Оперативники провели проверку, которая помогла восстановить картину происшествия. Выяснилось, что потерпевший имел конфликт с одним из жителей Петропавловки. Подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью мужчины установили и задержали. В отделе полиции 39-летний задержанный пояснил, что он вместе со своей компанией вечером 17 октября распивал спиртные напитки.

- В разгар застолья, когда все уже находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, за одним из присутствующих явился потерпевший, чтобы увести его домой, так как им нужно было вставать ранним утром следующего дня на работу. Подозреваемому, как хозяину частного домовладения, пришлось не по душе то, что пришедший диктует свои правила у него дома. Недолго думая, злоумышленник применил один из борцовских приемов на потерпевшем, в результате которого последовали тяжкие увечья. 42-летнему мужчине пришлось обратиться за помощью в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе полиции региона.

Подозреваемый ранее уже был судим за кражи. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и отпустили под подписку о невыезде. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.