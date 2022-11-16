С территории Воронежской области собрали мусора объемом с девятиэтажный дом

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронежской области подвели итоги осеннего месячника благоустройства, который проходил в октябре. По данным правительства региона, в благоустройстве приняли участие более 270 тысяч жителей. В этом году месячник был посвящен 80-летию освобождения Воронежской области от немецко-фашистских войск. Поэтому уборке мемориалов и захоронений уделяли особое внимание: в порядок привели 1260 памятных мест и 1314 кладбищ.

Наводили красоту также в парках, скверах, лесах, посадках и других зеленых зонах. Общая их площадь составила свыше 14 тысяч гектаров. В ходе субботников опилили 2600 аварийных деревьев и совсем убрали 2000. На их место высадили 27 тысяч саженцев новых кустарников, елей и берез, кленов и лип.

В ходе месячника на территории области ликвидировали больше 800 несанкционированных свалок. Объем вывезенного мусора составил 68 тысяч кубомеров. Такого количества отходов хватило бы, чтобы от крыши до подвалов заполнить стандартную четырехподъездную девятиэтажку, говорят коммунальщики.