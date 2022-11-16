В Воронежской области завершилось расследование смертельного ДТП с пьяным водителем

Фото пресс-службы воронежского СУСКа Фото: Предоставлено

Следствие поставило точку в деле по обвинению 29-летнего жителя Панинского района в совершении дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть человека.

Авария произошла ночью 16 июля 2022 года в поселке Панино Воронежской области. Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Мазда», в салоне которого находились пассажиры. Выезжая с второстепенной дороги на перекресток, он допустил столкновение с двигавшимся по главной дороге автомобилем под управлением 20-летнего местного жителя. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, его смерть наступила в результате множественных травм и разрыва внутренних органов.

Пострадали также и находившиеся в «Мазде» 31-летний мужчина, и две пассажирки.

-На предварительном следствии обвиняемый частично признал вину, утверждая, что не находился в состоянии опьянения, - рассказали в СУСКе по Воронежской области.

Уголовное дело направляется в суд для вынесения приговора.