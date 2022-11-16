Фотограф из Воронежа получил 13 лет колонии за развращение несовершеннолетних девочек

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Лефортовский районный суд Москвы отправил воронежского фотографа на 13 лет в колонию строгого режима за развращение несовершеннолетних девочек. Они позировали в качестве моделей 45-летнему мужчине.

Суд установил, что съемки производились на протяжении двух лет – с 2018 по 2020 год в арендованной квартире в столице. Зная, что моделям нет 18 лет, подсудимый совершал с ними действия сексуального характера. Доказаны факты преступлений в отношении трех девочек, не достигших 14-летнего возраста.