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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 13:41

Фотограф из Воронежа получил 13 лет колонии за развращение несовершеннолетних девочек

Эротические фотосессии он проводил в съемной квартире в Москве
Ирина КАЗАНИНА
Фото Станислава Шевченко

Фото Станислава Шевченко

Фото: из архива «КП»

Лефортовский районный суд Москвы отправил воронежского фотографа на 13 лет в колонию строгого режима за развращение несовершеннолетних девочек. Они позировали в качестве моделей 45-летнему мужчине.

Суд установил, что съемки производились на протяжении двух лет – с 2018 по 2020 год в арендованной квартире в столице. Зная, что моделям нет 18 лет, подсудимый совершал с ними действия сексуального характера. Доказаны факты преступлений в отношении трех девочек, не достигших 14-летнего возраста.