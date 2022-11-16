В реку под Воронежем опять сливают коммунальные стоки

Фото с сайта Центрально–Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Фото: Предоставлено

В октябре инспекторы Центрально–Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора получили от жителей Новой Усмани сообщение о сбросе в реку Усманка сточных вод с предприятия МООО «Новоусманское коммунальное хозяйство». Сотрудники ведомства выехали на место для проведения проверки.

- На момент осмотра факт сброса сточных вод, имеющих серый цвет, обильную пену и характерный запах канализационных стоков, подтвердился. Установлено, что они попадают на земельный участок и движутся по рельефу местности в сторону автодороги местного значения с. Бабяково – с. Новая Усмань на протяжении более двух километров, - рассказали в Центрально–Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Специалисты лаборатории отобрали пробы грунта по периметру загрязненного земельного участка, а также фоновый образец почвы (грунта) с незагрязненной територии. Исследование образцов показало превышения концентраций по нефтепродуктам – в 3,1-4,6 раза, нитратам – в 4,4-5,7 раза и сере – в 1,9-3,3 раза, а также по свинцу, меди, цинку, никелю, марганцу – от 1,2 до 2 раз.

Теперь специалистам предстоит оценить причиненный окружающей среде вред.