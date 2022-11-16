В воронежском Центральном парке приступают к монтажу катков

К монтажу приступят 17 ноября Фото: Олег УКЛАДОВ

В Центральном парке начнется монтаж катков в четверг, 17 ноября. Об этом сообщили в городском управлении экологии.

В этом году два катка установят на территории парковки парка Динамо (улица Ленина,10). Они будут бесплатными. Планируется, что катки откроют 26 декабря, а закроют 9 марта. В этом время парковка будет работать в ограниченном режиме.

Напомним, катки возле Центрального парка заменят ледовые площадки на площади Ленина. Новое новогоднее оформление главной площади предполагает расширение зоны прогулок, поэтому катки решили перенести. Обойдется установка ледовых площадок в 7,1 млн рублей.