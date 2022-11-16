В Воронеже нерадивая мать надолго бросала одну 1,5-годовалую дочь

Женщина не оставляла девочке продукты Фото: Алексей ФОКИН

В Воронеже перед судом предстанет 35-летняя женщина, которая издевалась над своей 1,5-годовалой дочерью. Расследование уголовного дела завершено. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Воронежской области в среду, 16 ноября.

Женщина жила с дочкой на улице Цимлянского в Воронеже. Она оставляла девочку надолго одну без продуктов, сильно напивалась при ней, не лечила, а также не покупала необходимую одежду и обувь. Следователи пришли к выводу, что таким образом женщина поставила жизнь и здоровье ребенка под угрозу.

На предварительном следствии женщина полностью признала свою вину и раскаялась. Оказалось, что ранее ее лишили родительских прав в отношении троих детей. Сейчас младшая дочка и ее двухлетняя сестра находятся в детском спецучреждении.