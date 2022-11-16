Под Воронежем у пожарной части появился новый арт-объект - огнеборец

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области Фото: Предоставлено

В Семилуках у пожарно-спасательной части №55 появилась художественная композиция - огнеборец на пожарной бочке-водовозке, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Фигуру пожарного собрали из подручных материалов, одев его в реальную боевую одежду середины 20 века. А транспорт – телегу изготовила и подарила городу администрация Девицкого сельского поселения.

К созданию образа приложили руки и талант сотрудники подразделения, а идея композиции принадлежит начальнику части Александру Милякову.