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НовостиОбщество16 ноября 2022 11:19

Под Воронежем у пожарной части появился новый арт-объект - огнеборец

Фигуру на бочке-водовозке придумали и собрали сотрудники ПСЧ-55
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Фото: Предоставлено

В Семилуках у пожарно-спасательной части №55 появилась художественная композиция - огнеборец на пожарной бочке-водовозке, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Фигуру пожарного собрали из подручных материалов, одев его в реальную боевую одежду середины 20 века. А транспорт – телегу изготовила и подарила городу администрация Девицкого сельского поселения.

К созданию образа приложили руки и талант сотрудники подразделения, а идея композиции принадлежит начальнику части Александру Милякову.