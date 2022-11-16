В воронежском управлении Роспотребнадзора рассказали, на что чаще всего жалуются новоусманцы

Специалисты Роспотребнадзора проанализировали обращения жителей Новоусманского района Воронежской области. Выяснилось, что 155 (68,8%) жалоб жителей касались нарушений в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. В том числе: 21% жалоб касались загрязнения окружающей среды, 13,5 % - нарушений при планировке и застройке сельских поселений; 12,9 - на условия проживания в жилых помещениях. В 12% обращений новоусманцы сообщали о несоблюдении требований к сбору и удалению бытовых отходов и мусора на территории жилой застройки, эксплуатации очистных сооружений и объектов для рекреационных целей, в 9% обращений – на нарушения в содержании территории населенных мест.

О фактах нарушения прав потребителей сообщалось в 71 обращении, большинство из них было связано с розничной торговлей продовольственных и непродовольственных товаров, а также качества коммунальных услуг.

По фактам нарушений на виновных составили 4 протокола и наложили штрафов на общую сумму в 20000 рублей. Подано 2 исковых заявления в суд об обязании устранить нарушения санитарного законодательства и расторжения договора купли.