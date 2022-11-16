Началось строительство второго этажа нового терминала воронежского аэропорта

пресс-службы международного аэропорта Воронеж Фото: Предоставлено

На территории воронежского аэропорта продолжается строительство нового терминала. Генеральный подрядчик (ГК «Лимак Маращ») приступил к бетонированию плиты перекрытия второго этажа. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Строители выполнили монолитные работы. Полностью готовы вертикальные конструкции первого этажа: станы, перегородки, лифтовые шахты и лестничные пролеты. В подвале закончили устройство утепления, проложили внутреннюю канализацию.

На объекте ведется разработка котлована для строительства ливневых очистных сооружений. Извлекли 1 тыс. кубометров грунта.

Напомним, ранее глава областного департамента промышленности и транспорта Александр Десятириков заявил, что строительство нового терминала завершится уже в следующем году. Кроме того, он напомнил, что за федеральный счет ведется удлинение взлетно-посадочной полосы.