За видео в соцсети 19-летний воронежец заплатит штраф в 30 тыс. рублей

Решение вынес Железнодорожный районный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Штраф в 30 тыс. рублей заплатит 19-летний житель Железнодорожного района за дискредитацию Вооруженных сил РФ. На своей странице в социальной сети парень разместил видеозапись, в которой правоохранители усмотрели нарушение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 16 ноября.

В отношении воронежца составили протокол по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности). Материалы передали в Железнодорожный районный суд. Парня признали виновным.