В Воронеже прокуратура требует заменить бывшему руководителю регионального департамента культуры условный срок на реальный

Эмилия Сухачева. Фото: из архива «КП»

Сотрудники прокуратуры Воронежской области подали апелляцию на приговор бывшему руководителю департамента культуры правительства Воронежской области Эмилии Сухачевой и ее брату – директору детской школы искусств № 11 Алексею Дорохину. Обоих в Центральном районном суде признали виновными в крупном мошенничестве. Но дали им только условный срок: Сухачевой 2,5 года, а Дорохину – два.

В надзорном ведомстве настаивают на том, что адекватное наказание для Сухачевой – реальный срок. Причем не 2,5, а 3 года колонии общего режима. А ее брату – 2,5 года.

Напомним, Сухачеву и Дорохина признали виновным в похищении бюджетных денег – 870 тысяч рублей – при организации благотворительного бала «Рождественские встречи», который должен был проходить 13 января 2019 года.

Кстати, к Сухачевой возникали претензии во время ее работы на посту директора департамента не только по поводу этого криминального эпизода ее карьеры, но и вообще стиля работы. В 2018 году художественный руководитель Платоновского фестиваля Михаил Бычков обвинял ее в давлении на дирекцию этого крупного культурного форума. Примерно в то же время по надуманному обвинению в растрате грантовых средств убрали с поста директора археологического музея-заповедника «Костенки» Виктора Ковалевского. В отношении него даже возбудили уголовное дело, которое потом закрыли. Напомним, Эмилия Сухачева проработала на должности руководителя департамента четыре года – с лета 2015-го до лета 2019 года.

Между тем, господин Дорохин в открытых источниках до сих пор числится директором детской школы искусств № 11. Как вяжется руководство государственным образовательным учреждением со сроком (пусть пока и условным) за крупное мошенничество, непонятно.