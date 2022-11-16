Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 ноября 2022 7:54

Каждая девятая воронежская компания отказалась от новогоднего корпоратива

Праздник отменяют из-за сложной экономической ситуации
Мария Щербакова
Корпоратив в офисе намерены организовать 24% работодателей

Корпоратив в офисе намерены организовать 24% работодателей

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Каждая девятая воронежская компания (11%) отказалась от новогоднего корпоратива из-за сложной экономической ситуации. Еще в 9% организаций отмечать праздник в принципе не принято. Таковы результаты исследования, которое провела компания SuperJob. Результаты опубликовали в среду, 16 ноября.

При этом 24% работодателей намерены провести корпоратив в офисе, 21% - в ресторане, а 3% - за городом. Каждая третья компания (32%) еще не приняла решение.

В целом по стране корпоративный праздник в офисе планируют отмечать больше компаний, чем в первые годы пандемии. Вечеринок в ресторане будет немного. Для сравнения в 2016 году в каждом втором случае собирались в заведениях.