Каждая девятая воронежская компания отказалась от новогоднего корпоратива

Корпоратив в офисе намерены организовать 24% работодателей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Каждая девятая воронежская компания (11%) отказалась от новогоднего корпоратива из-за сложной экономической ситуации. Еще в 9% организаций отмечать праздник в принципе не принято. Таковы результаты исследования, которое провела компания SuperJob. Результаты опубликовали в среду, 16 ноября.

При этом 24% работодателей намерены провести корпоратив в офисе, 21% - в ресторане, а 3% - за городом. Каждая третья компания (32%) еще не приняла решение.

В целом по стране корпоративный праздник в офисе планируют отмечать больше компаний, чем в первые годы пандемии. Вечеринок в ресторане будет немного. Для сравнения в 2016 году в каждом втором случае собирались в заведениях.