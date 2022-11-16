В воронежском райцентре на перекрестке столкнулись три автомобиля

Полицейские проводят проверку Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Лисках в ДТП с тремя автомобилями пострадали три человека. 65-летний местный житель за рулем «Пежо Партер» на перекрестке не предоставил преимущество ВАЗ-21093. После столкновения отечественное авто отбросило на встречку. Авария произошла на перекрестке улиц Бобровская – 40 лет Октября в 10.10 вторника, 15 ноября. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

На встречной полосе ВАЗ столкнулся с «GEELY CoolRay». В итоге травмы получили 37-летний водитель отечественного авто, его 58-летний пассажир, а также 51-летняя пассажир «GEELY». Сейчас по факту полицейские проводят проверку.