Проект сохранения ограды воронежского Первомайского сада будет готов к сентябрю 2023 года

Проект по сохранению ограды Первомайского сада разработает ООО «СТЕПС». Управление по охране объектов культурного наследия выдало воронежской компании соответствующее разрешение. Работы должны быть завершены до сентября 2023 года. Об этом сообщили в управлении во вторник, 15 ноября.

Компания имеет необходимую лицензию Минкультуры. Ранее она уже работала над проектами сохранения ряда объектов исторического наследия Воронежской области.

Чугунная ограда Первомайского сада – это уникальный памятник монументального искусства. Ее построили в 1951 году по проекту архитектора Миронова.

О том, что ограда разрушается ранее сообщила краевед Ольга Рудева. По ее словам, со столбов начали воровать чугунный слой, чтобы сдать его на металлолом.