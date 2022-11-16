Двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП с трактором в Воронежской области

Трактор буксировал самодельную телегу Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Жительница Белгородской области на «Ладе 210540» протаранила трактор на дороге в Острогожском районе. Женщина не выдержала безопасную дистанцию. При этом трактор буксировал самодельную телегу, а внешние световые приборы у него были неисправны. ДТП произошло на дороге «Острогожск – Лесное – Уколово» в 18.25 вторника, 15 ноября. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

При столкновении пострадала водитель легковушки и ее пассажиры: мальчики 4 и 11 лет, 37-летняя женщина и 41-летний мужчина. Все они жители Белгородской области. С различными травмами семью доставили в больницу. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются полицейские.