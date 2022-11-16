В Воронежской области на 2,6% сократилось количество вакансий

В целом по стране количество вакансий сократилось на 0,9% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В октябре в Воронежской области количество вакансий сократилось на 2,6% по сравнению с сентябрем. При этом в целом по стране падение на 0,9%. Такие данные представили аналитики HeadHunter в среду, 16 ноября.

- Чтобы проследить влияние событий 2022 года на рынок труда, стоит сравнить цифры по вакансиям в разные месяцы текущего года с январскими показателями. Сокращение числа предложений работы после 24 февраля закончилось в мае. Начиная с июня, наблюдался постепенный подъем активности работодателей, - рассказала главный эксперт компании по рынку труда Наталя Данина. - В сентябре мы прогнозировали, что количество предложений о работе существенно сократится, возможно, не столь критично, как после 24 февраля, но все же. Но рынок труда отреагировал удивительным образом: мы увидели лишь небольшое снижение.

Рост количества вакансий отметили в таких областях, как «страхование» (31,3%), «юриспруденция» (28,2%) и «добыча сырья» (9,1%). Кроме того, прирост показали сферы «маркетинг, реклама, PR» (1,5%), «рабочий персонал» (1,5%), «информационные технологии, интернет, телеком» (1,1%), «инсталляция и сервис» (0,9%) и «транспорт, логистика» (0,1%). Наталья Данина связывает это с тем, что компаниям необходимо заменить мобилизованных сотрудников.