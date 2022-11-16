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НовостиОбщество16 ноября 2022 5:59

В Воронежской области ищут пропавшего без вести 54-летнего мужчину

Николай Ногих не выходит на связь с 9 ноября
Мария Щербакова
Мужчина ушел из дома в Анне

Мужчина ушел из дома в Анне

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В Воронежской области объявили поиски пропавшего без вести 54-летнего мужчины. Николай Ногих вышел из дома в Анне 9 ноября и до сих пор не вернулся. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» во вторник, 15 ноября.

Пропавший ростом 170 сантиметров, нормального телосложения. У него седые волосы, серые глаза. В день исчезновения он был одет в коричневую замшевую куртку, синие спортивные штаны с белыми лампасами, черные туфли и синюю фуражку с козырьком.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.