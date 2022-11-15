В Воронеже осквернили баннер в честь Героя России Сергея Решетникова

Фото: телеграм-канал правительства Воронежской области.
Фото: Предоставлено "КП"
В Воронеже осквернили баннер с изображением Героя России. Об этом сообщили в правительстве региона 15 ноября. Рекламный щит в честь воинской доблести гвардии капитана Сергея Решетникова размещен на улице Антонова-Овсеенко.
Кто совершил акт вандализма - пока неизвестно. Поэтому власти обратились к горожанам с просьбой:
- Возможно, у кого-то есть запись автомобильного регистратора или кто-то может подробно описать «автора» этого поступка. В таком случае просим написать в комментариях под этим постом, с вами свяжутся специалисты.
Также в правительстве Воронежской области отметили, что владельцы рекламной поверхности постараются как можно скорее привести баннер в первоначальный вид.