Стала известна программа мероприятий на последнем домашнем матче воронежского «Факела» в 2022-м году

Для юных ценителей футбола на террасах Центральной и Восточной трибун будет действовать акция «Почта болельщика». Фото: с сайта ФК "Факел"

16 ноября воронежский «Факел» проведет последний домашний матч 2022 года. В рамках Кубка России наш клуб встретится с питерским «Зенитом». Начало игры в 18:00.

На Восточной трибуне ожидаются аквагрим, арт-куб, на котором можно оставить пожелания команде, аттракцион «Базер», также болельщики смогут сыграть в настольный футбол и насладиться шоу барабанщиков. На Центральной трибуне воронежецев и гостей города будут ждать аквагримеры и аниматоры, которые отведут самых маленьких болельщиков в детскую комнату. Также все желающие смогут опробовать аттракционы «Кнопочный бой», «Пинбол дуэль», сфотографироваться в фотобудке и сыграть в аэрохоккей.

Для юных ценителей футбола на террасах Центральной и Восточной трибун будет действовать акция «Почта болельщика». Дети смогут загадать желание, записать его на листок бумаги и положить в специальный ящик. Одно из желаний исполнит наша команда. На Южной трибуне наши болельщики смогут нанести аквагрим и опробовать аттракцион «Лабиринт» и сыграть в аэрохоккей.

Важно не забывать, что система безопасности СКУД может не считать штрих-код билета со смартфона из-за повреждённого экрана мобильного устройства. Если на экране вашего телефона есть трещины или существенные царапины, перестрахуйтесь и распечатайте билет.

Арена будет открыта для посетителей с 15:30. Проход на Северную трибуну осуществляется со стороны улицы Чайковского. Не стоит пытаться проходить со стороны Восточной трибуны – каждый СКУД настроен на пропуск посетителей на конкретную трибуну. Таким образом, проход на Центральную и Южную трибуны будет осуществляться со стороны Студенческой улицы, а на Восточную – со стороны ул. Фридриха Энгельса. Болельщикам со средствами активной поддержки «Зенита»» располагаться можно только на гостевом секторе, на Северной трибуне.