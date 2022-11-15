Доходы Воронежской области в 2023-м году составят 147,4 млрд рублей

15 ноября. "Нулевое чтение" бюджета Воронежской области на 2023-й год. Фото пресс-службы регионального парламента.

Бюджет Воронежской области по собственным доходам в 2023 году составит более 117,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Доходы бюджета на 2023 год с учетом федеральных средств запланированы на уровне 147,4 млрд. При этом часть федеральных трансфертов еще будет дораспределяться. Расходные возможности составляют свыше 161 млрд. Технический дефицит (около 13,5 млрд) имеет гарантированные источники финансирования.

Напомним, что следующее заседание воронежской областной Думы намечено на 24 ноября.