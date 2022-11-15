Воронежская бобслеистка впервые завоевала Кубок России

Елена Мамедова (третья слева) и Анастасия Макарова (четвертая слева). Фото из архива Елены МАМЕДОВОЙ.

В Сочи состоялись первые старты сезона-2022/23 по бобслею – первенство России, всероссийские соревнования и Кубок страны. В турнирах приняли участие свыше 80 спортсменов из 12-ти регионов.

В активе воронежских спортсменов три награды. Первую победу на Кубке страны отпраздновала 5-кратная чемпионка России Елена Мамедова, выступающая в паре с орловской спортсменкой Анастасией Макаровой.

- Я только второй раз участвовала в Кубке России, - призналась в интервью «КП» Елена Мамедова. - Так что это моя первая победа! Соревнования прошли в штатном режиме, работаем дальше.

Отметим, что Мамедова выступает за Краснодарский край. А вот ее напарница Макарова представляет два региона – Орловскую область и Краснодарский край.

Кроме Елены, две медали из Сочи везет Илья Малых (Воронежская область/Московская область). Они в паре с Алексеем Стульневым (Московская область/Красноярский край) заняли второе место на всероссийских соревнованиях, и третье – в рамках Кубка страны.