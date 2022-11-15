Воронежец отдал мошенникам 288 тысяч рублей за несуществующий утеплитель

Накануне, 14 ноября, в ОП № 4 УМВД России по Воронежу поступило заявление от 41-летнего местного жителя о том, что неизвестные похитили его деньги. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Потерпевший пояснил, что 7 ноября этого года он нашел в интернете объявление о продаже строительного утеплителя. Когда он позвонил по указанному на сайте номеру телефона,

оператор отправил ссылку для оплаты. В ней содержались реквизиты юридического лица, на которые нужно было перечислить сумму в размере 288 895 рублей. Мужчина перевел деньги и стал ждать оповещения о доставке товара. Спустя неделю он пытался выйти на связь с мошенниками, но ему больше никто не отвечал. И после этого обратился в полицию.

Всего же за минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрировано семь мошенничеств и две кражи с банковских карт, совершенные бесконтактным способом. Общий ущерб составил более 2 494 000 рублей.

Стражи порядка настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет. Необходимо тщательно перепроверять всю информацию и внимательно относиться к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций.