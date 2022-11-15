Воронежскую область посетит министр спорта Олег Матыцин

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Делегация из Воронежской области посетила Министерство спорта России. Во встрече с министром Олегом Матыциным поучаствовал председатель комитета Воронежской областной Думы по спорту, культуре и историческому наследию Александр Пешиков, заместитель главы аппарата губернатора и правительства области Александр Попов, глава регионального департамента физической культуры и спорта Дмитрий Соболев, а также ректор воронежской академии спорта Александр Сысоев.

Как сообщили в пресс-службе Облдумы, одним из главных вопросов встречи стало обсуждение реализации в регионе «Стратегии развития физической культуры и спорта 2030». Проект будут реализовывать в том числе и с помощью межведомственных программ взаимодействия, а также формирования концепции спортивного ядра.

В ходе встречи министр спорта Олег Матыцин подчеркнул важность поддержки в регионе федерального проекта «Бизнес-спринт». Он предполагает активное привлечение инвестиций в развитие спортивной инфраструктуры.

В Облдуме добавили, что в дальнейшем будет проработано Соглашение о сотрудничестве между Министерством спорта и Воронежской областью. Подписание документа состоится в рамках рабочего визита Олега Матыцина в наш регион.