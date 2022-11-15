В Воронежской области появилось граффити с изображением Виктора Цоя

Виктор Цой на здании ЦТП в Павловске. Фото со страницы "Администрация города Павловска online" в VK.

Летом этого года в Павловске в одном из уголков сквера «Апостола Павла» на одной из стен здания центрального теплового пункта (ЦТП) появился коллаж из рисунков советского рок-музыканта Виктора Цоя. Как известно, излюбленными персонажами исполнителя были придуманные им «квадратные» человечки. Теперь же на здании ЦТП нарисовали портрет лидера группы «Кино». Работу выполнил воронежский художник Вадим Морозов.

- Это хороший пример для молодежи по созданию уличного арта. Лично для меня «Кино» - это теплые воспоминания о юности. Надеюсь, работа найдет отклик в сердцах павловчан, - так оценил свое творчество автор граффити.

Кстати, каждый желающий может принять участие в открытом конкурсе эскиз-идей уличного изобразительного искусства «Культурное граффити» на объектах в Павловске. Подробнее о конкурсе. Первый этап продлится до 25 декабря текущего года.