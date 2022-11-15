Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 ноября 2022 13:43

В Воронежской области власти не следят за эксплуатацией шести детских игровых площадок

Прокуратура потребовала от глав сел исправить ситуацию
Алексей СЕРГУНИН

Шесть детских игровых площадок в Воробьевском районе эксплуатируются с нарушениями закона. Об этом сообщает телеграм-канал региональной прокуратуры.

После проверки выяснилось, что контроль за их техническим состоянием и за соответствием требований безопасности сельскими администрациями не выполняется. Кроме того, власти не следят за качеством функционирования оборудования и покрытием детских игровых площадок. Прокуратура района дала указание главам двух сельских поселений устранить нарушения закона и привлечь виновных лиц к ответственности.