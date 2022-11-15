В Воронежской области власти не следят за эксплуатацией шести детских игровых площадок

Шесть детских игровых площадок в Воробьевском районе эксплуатируются с нарушениями закона. Об этом сообщает телеграм-канал региональной прокуратуры.

После проверки выяснилось, что контроль за их техническим состоянием и за соответствием требований безопасности сельскими администрациями не выполняется. Кроме того, власти не следят за качеством функционирования оборудования и покрытием детских игровых площадок. Прокуратура района дала указание главам двух сельских поселений устранить нарушения закона и привлечь виновных лиц к ответственности.