Мобилизованный уроженец Воронежской области погиб в бою на Украине

В памяти земляков Роман Портнихин останется порядочным, честным и ответственным человеком. Фото: соцсети

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец села Дмитриевка Грибановского района Роман Викторович Портнихин. Об этом сообщили в группе районной администрации ВКонтакте.

Роман Портнихин родился и вырос в Калиновском сельском поселении. Два года он служил в пограничных войсках. Во время частичной мобилизации его призвали в армию.

Наш земляк погиб во время выполнении боевых задач. О том, как себя при этом себя вел Роман Викторович, красноречиво говорит то, что его посмертно представили к награждению орденом Мужества.

- В памяти земляков Роман Портнихин останется порядочным, честным и ответственным человеком. Вечная память и слава герою! – так завершили сообщение о гибели нашего отважного земляка в группе районной администрации.

Романа Портнихина похоронили во вторник, 15 ноября, в поселке Демьян Бедный Жердевского района Тамбовской области.