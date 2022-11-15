Жительница Воронежской области похитила деньги из брюк уснувшего собутыльника

52-летняя жительница Кантемировки признана виновной по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража - тайное хищение чужого имущества, совершенное из одежды, находившейся при потерпевшем). Об этом информирует пресс-служба райсуда.

Как установлено, 23 сентября этого года подсудимая гостила в доме у своего знакомого, с которым они распивали спиртные напитки. Когда хозяин уснул, женщина достала из кармана его брюк одну тысячу рублей, после чего скрылась. В дальнейшем она возместила ущерб потерпевшему. В итоге суд назначил ей наказание в виде 320 часов обязательных работ.