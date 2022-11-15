Ревнивый житель Воронежской области до смерти избил жену

47-летнему жителю Бутурлиновки грозит длительное тюремное заключение. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

По мнению следствия, утром 26 мая этого года обвиняемый незаконно проник в жилище знакомого жены, где, по его мнению, находились любовники. Удрав несколько раз хозяина квартиры, ревнивый злоумышленник начал избивать жену, требуя отправиться вместе с ним домой. Дама согласилась, но муж и на улице продолжил наносить ей удары по различным частям тела. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась у себя дома. Причиной летального исхода стала закрытая непроникающая черепно-мозговая травма.

В соответствии с ч.4 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч.2 ст. 139 УК РФ (Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия) злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.