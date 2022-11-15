В Воронеже директор колледжа за липовое обучение на авторемонтника получил 300 тысяч из федерального бюджета

С помощью фиктивных документов директор колледжа получил около 300 тысяч рублей за липовое обучение восьми человек. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Воронеже полицейские направили в суд уголовное дело 71-летнего директора одного из колледжей о злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ).

В ходе следствия оперативники выяснили, что в июне 2019 года с колледжем заключили договор об организации профессионального обучения и дополнительного профобразования людей предпенсионного возраста по специальности «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». На курсы зачислили 27 человек, однако фактически занятия посещали только 19.

По завершении курсов 71-летний директор предоставил фиктивные документы, якобы подтверждающие, что группа обучалась в полном составе. В итоге восемь человек получили удостоверения о повышении квалификации, хотя фактически они занятия не посещали. В результате федеральному бюджету был причинен ущерб на сумму около 300 тысяч рублей. Эта сумма была перечислена в качестве компенсации затрат на обучение, которого на самом деле не было.

Директору колледжа грозит до четырех лет лишения свободы. Его дело будут рассматривать в Коминтерновском районном суде.